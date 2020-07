DELFI FOTOD | Korvpallikoondis valmistub heitluseks Leedu staaridega, naise võtnud Siim-Sander Vene sai vaba päeva

Kohal oli 16 mängijat. Martin Paasoja ravib jalavigastust, kapten Siim-Sander Vene puudus hoopis rõõmsamal põhjusel. Nimelt abiellus Vene eile Haapsalus kauaaegse elukaaslase Ele-Riin Tammikuga.

"Andsime talle vaba päeva. Ma arvan, et Siim-Sander on õnnelik, et talle öeldi "jah"," ütles koondise peatreener Jukka Toijala.

Eesti kohtub Leeduga Saku suurhallis reedel, Lätit võõrustatakse pühapäeval. Leedu tuleb Tallinnasse mitmete Euroliiga kaliibriga palluritega, Lätil on kasutada B-koondis, kui sedagi.

Eesti ei saa koosseisu üle kurta, sest suurem osa põhitegijaid on kohal. Kõige vähem kogemusi on mängujuhtide osakonnas. Sten Sokk jääb vigastuse tõttu kohtumistest eemale, Hispaanias viibiva Kristian Kullamäe osalemine sõltub sellest, kas ta sõlmib lähipäevadel uue klubiga lepingu või mitte. Isegi kui Kullamäe tulevik paika loksub, on kahtlane, kas ta Leedu ja Läti matšideks kodumaale jõuab.

29. ja 30. juulil mängib Eesti võõrsil Soomega, pärast seda on koondisesuvi läbi.

Eesti korvpallikoondis sõprusmängudeks Leedu, Läti ja Soomega:

Tagamängijad: Kerr Kriisa, Rait-Riivo Laane, Siim-Markus Post, Rain Veideman, Robert Valge, Martin Dorbek, Mikk Jurkatamm

Ääremängijad: Siim-Sander Vene, Janari Jõesaar, Henri Drell, Sander Raieste, Kregor Hermet, Saimon Sutt, Mihkel Kirves

Keskmängijad: Rauno Nurger, Kristjan Kitsing

Võib-olla teevad kaasa ka Kristian Kullamäe ja Martin Paasoja.