BLOGI | VÄGEV VÕIT! Kalev/Cramo šokeeris Saku suurhallis tugevat Kaasani Unicsit

Kalev/Cramo - Kaasani Unics

Mäng läbi, Kalev võitis 85:63!

Poolteist minutit lõpuni ja käib lõppskoori vormistamine, seis on 81:60.

Kangurilt korvi alt kaks punkti juurde ja see mäng on tehtud! 75:52 ja kolm minutit lõpuni.

Unicsi Valeri Lihhodei paneb järjest kolmeseid mööda ja aega aina kulub. Viis minutit lõpuni, 73:48.

Jõesaar toob ka koos veaga korvi ja nüüd võib juba öelda, et Kalev on võidule lähedal. Seitse minutit lõpuni ja edu on 72:48.

Raieste raiub pealt ja vahe käriseb 23 punktini! 67:44.

Kolmas veerandaeg on läbi ja seis on endiselt meeldiv, 62:42.

Vinaleselt ka kolmene ja 62:40!

Sten Sokk lõpetab Kalevi teise punktipõua sel veerandajal, minut enne perioodi lõppu on seis 59:40 Kalevi kasuks.

Jamar Smith tabab kolmese, edu väheneb 54:36 peale. Kolmanda veerandi lõpuni jääb neli minutit.

Škele ja Dorbeki korvid viivad Kalevi 54:31 ette!

Kalev pole kolme minutiga ühtegi punkti visanud, aga ka Unics on rünnakul peamiselt eksinud. 49:31.

Algas teine poolaeg.

Kalevile on 10 punkti toonud nii Škele kui ka Kangur, 8 punkti on Raieste arvel.

Poolaeg lõppeb päris uskumatu tulemusega, Kalev võidab selle 49:29!

Kolm minutit poolajani ja Kalevi edu paisub aina suuremaks, 44:27.

Unics on nii rünnakul kui ka kaitses täiesti hädas, Kalev juhib 41:25.

Raiestelt ilus läbimurre otsa ja vahe läheb kahekohaliseks! 34:23, poolajani seitse minutit.

Kanguri jalad paistavad täna päris noored, temalt 2+1 ja Kalev on juba 32:23 ees!

Sander Raieste teine tabav kolmene viib kalevi 27:23 ette.

Kogenud Konstantios Kaimakoglou tabab veerandi viimasel sekundil kolmese, aga Kalev võidab esimesed kümme minutit 22:21.

Kaks minutit esimese veerandi lõpuni, Kalev on ees 17:15.

Kalevi edu suureneb veelgi, Kangur tabab korvi alt, seis on 12:6. Unics võtab aja maha.

Kitsingu kolmesed viivad Kalevi 8:6 ette.

Skoori avab Unicsi venelane Valeri Lihhodei, kes tabab esimesel rünnakul kolmese.

Kalevi algviisik: Kyle Vinales, Martin Dorbek, Aigars Škele, Kristjan Kangur, Kristjan Kitsing.

Kalev/Cramo abitreener Indrek Reinbok ütles Kanal 12 otse-eetris, et uus leegionär Ryan Richards vigastas reedel õhtul treeningul säärelihast ja läheb haiglasse uuringutele. Täna britti seega väljakul ei näe.

Tere õhtupoolikut, korvpallisõbrad! Kalevi ja Unicsi mängu alguseni on jäänud pisut üle 15 minuti.