BLOGI | Tartu kaotas võõrsil Soome klubile, unistus eurosarjast purunes

Joensuu Kataja - Tartu Ülikool

Lõppseis jääb 87:99.

Kent.-Kaarel Venelt valesööt ja ja sellega on mäng otsustatud.

Nüüd oleks vaja kiiret korvi ja siis loota, et Kataja viskaks mõne vabaviske mööda.

20 sekundit lõpuni, Tartul minutiline vaheaeg.

Aidoo tabab kahest vabaviskest ühe. 87:97.

Kokkuvõttes on kaotusseis kolm silma.

Mažeikalt 26 sekundit enne lõppu kaks tabavat vabaviset. 87:96.

Ogungbemi-Jacksoni läbiminek otsustas ilmselt edasipääseja saatuse.

Vasiliauskas toob Tartule kaks punkti juurde. 83:94.

Tartul oli kiirrünnakus võimalus vahe alla 10 punkti vähendada, aga tuleb hoopis pallikaotus ja vastastele kaks punkti juurde. 81:94, aega on pisut alla pooleteise minuti.

Vasiliauskas tabab kolmese. 81:92.

Kivi teeb vastaste mängujuhile Ogungbemi-Jacksonile vea ja tema vabavisked lähevad sisse. 78:92.

Mažeiklat kaks vabaviset sisse. 78:90, kokkuvõttes on Tartu kuuega taga.

76:90. Kolm minutit aega.

Tartu kolmesed on 25st 12, aga see on ka ainuke mänguelement, mis täna positiivne olnud on.

Neli minutit neljanda veerandi lõpuni. 74:88.

Valgelt ka tabav kolmene. 74:87. Äkki juhtub ime..,

Mažeikalt kolmene. 69:85.

66:85. 13 punkti tagasitegemiseks on aega alla kuue minuti.

Valge tabab kolmese. 66:82, neljanda veerandi lõpuni kuus minutit.

Drungilas teeb ka oma viienda vea.

Kahe mängu kokkuvõttes on Tartu taga kümne punktiga. Senise mängupildi järgi on seda raske tagasi teha.

Veel üks lihtne korv Katajale. 61:79.

Vahe käriseb taas... 61:77.

Algas neljas veerandaeg.

Kahe mängu kokkuvõttes on seega Tartu taga kuue punktiga.

Veerandaja lõpetab aga Ojala kolmene. 61:73.

Grantas Vasiliauskas tabab ja vahe on üheksa punkti! 61:70. Walters teeb ründes oma neljanda vea.

Kent-Kaarel Vene ja Mažeika korvid annavad Tartule lootust. 58:70, kolmanda veerandi lõpuni 1.21.

Hermet saab kahtlases olukorras ka oma viienda vea. Kolmanda veerandi lõpuni kolm minutit.

Hermet teeb Waltersile neljanda vea, aga laseb ka sisse visata. Seis läheb juba päris hulluks. 52:69.

Waltersilt viielt meetrilt kaka punkti juurde ja vahe on juba 15 punkti. 51:66.

Kolmandat veerandit on mängitud neli ja pool minutit.

Drungilaselt mängu kolmas tabav kaugvise. 48:58.

Walters viskab koos veaga sisse. Tartu ei saa kuidagi vahet vähendada. 45:58.

Drungilaselt kolmene, aga mängupilt on endiselt nigel. 45:55.

Valgelt kolmene vastu. 42:53.

Drungilas ei suuda aga lihtsat kahte punkti ära lahendada. 39:53.

Teine poolaeg on alanud, Katajalt kiirelt viis punkti juurde. 38:51.

Tartu resultatiivseim on 14 punktiga Mažeika, 7 punkti on lisanud Hermet ja Drungilas.

Viskeprotsent on Katajal endiselt kõrge, 62 protsenti. Hoolimata aeglasest ja kohati sumbuursest rünnakust on Tartu 50 protsendi peal. Küll teevad muret 10 pallikaotust, millest 3 on teinud Drungilas.

Tartule on enim pahandust teinud vastaste keskmängija Brandon Walters, kelle arvel on 12 punkti ja 6 lauapalli.

Virtuaalselt on Tartu kahe punktiga taga,.

Nii, Kataja ei taba ja seega on poolaeg läbi. 38:46.

Mažeikalt poolaja lõpetuseks raske kolmene, aga see tabab! 38:46. Tõsi, vastastel jääb veel sekund rünnata, seega tuleb veel natuke pausile minemisega oodata.

Mažeikalt ka vabavisked. 35:44.

Robert Valgelt kaks vajalikku vabaviset. 33:44.

Ameeriklane Bradlet tabab keskpositsioonilt. 31:44. Poolajani on kaks minutit. Ideaalis võiks vahe alla kümne saada.

Tartu on kahel korral vea teinud kolmest viskavale vastasele. 31:42.

Mažeikalt kaks vabaviset. 31:40.

Walters võimutseb ründelauas ja toob korvi alt kaks punkti juurde. Tartu kaotusseis suureneb, 26:37. Poolajani neli ja pool minutit.

Virtuaalses punktiseisus on Tartu kolmega taga.

Mažeika paneb ässa, seis ikka 26:35.

Tartu teeb vastaste agressiivse kaitse vastu mitu pallikaotust järjest, normaalseid viskepositsioone ei saada.

Vastaste leegionäridelt kaks kolmest järjest, nüüd läks seis juba halvaks. 26:35, Priit Vene võtab aja maha. Poolajani seitse minutit.

Mažeikalt kolmene, Tartu on kahe punktiga taga, 25:27.

Algas teine veerandaeg.

Tartule on 5 punkti toonud Drungilas ja Hermet. Tartu on tabanud väljakult 69 protsendiga, vastaste protsent on 64.

Esimene veerandaeg läbi, Tartu kaotab selle 21:27.

Soome koondislane Fifii Aidoo tabab esmalt kolmese ja siis järgmisel rünnakul realiseerib kehest vabaviskest ühe. 19:25.

Pisut alla kahe minuti esimese veerandi lõpuni. Mäng on tasakaalustunud, Tartu on 19:21 maas.

Hermetilt vajalik kolmene. 14:19.

Tartu kaitse on ikka väga hädas. Joni Herrala realiseerib 2+1. Tartu on 11:19 taga.

Viis minutit esimese veerandi lõpuni.

Soome klubilt veel üks kolmene, aga Robin Kivi korv koos veaga hoiab tartlasi veel lähedal. 9:16 on Tartu taga.

Joensuu on mängu alguses saanud häid viskepositsioone ja nad on ka korralikult tabanud. Tartu on jäänud 5:11 taha.

Vastaste keskmängija Brandon Walters avab pärast ründelauda skoori, aga Drugilas vastab kohe.

Drungilaselt kolmene otsa, Tartu juhib 5:4.

Mäng algas!

Tartu algkooseis on loogiline: Martynas Mažeika, Robert Valge, Robin Kivi, Kregor Hermet ja Adomas Drungilas.

Tere õhtust! Joensuu ja Tartu mäng on kohe algamas.

https://www.facebook.com/TYkorvpall/posts/2970719859622121&width=500