BC Valga-Valka kinnitas ametisse uue peatreeneri

Jekabpilsi meeskond jäi möödunud Eesti-Läti Ühisliiga hooajal küll viimaseks, kogudes vaid 2 võitu, ent koosnes suuresti verinoortest kohalikest mängumeestest. Enne Jakebpilsi siirdumist juhendas serblasest treener Riia VEF-i noortetiimi, vahendab portaal korvpall.ee.

Valga meeskonna mänedžerina asub ametisse Valga linna spordijuht, linna spordiasutusi haldava Valga Sport juhataja Meelis Kattai.

Marko Zarkovic kostis omalt poolt: "Mul on hea meel siin olla, see on põnev väljakutse. Kavatseme näidata, et oleme konkurentsivõimeline meeskond."

Refereeritud artikli täistekst portaalis korvpall.ee.