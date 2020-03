BC Kalev/Cramo meeskonnaliikmel avastati koroonaviirus

Kõiki meeskonnaliikmeid, teenindavat personali, viimase kohtumise vastasmeeskonna liikmeid ning lähikontaktseid on teavitatud. Terve meeskond ja personal on järgnevad kaks nädalat karantiinis. Hetkel ei ole teada, kelle kaudu viirus meeskonnaliikmeni jõudis, seisis klubi teates. "Oleme nii palju viimasel ajal ringi reisinud, et kahjuks pole aimugi, kust viirus võis tulla," sõnas klubi mänedžer Kaarel Sibul Delfile.

Sibul ei soovinud täpsustada, kas koroonaviirusesse nakatunu on mängija, treener või muu klubitöötaja. Haigestunul on ainsa tervisemurena kerge kurguvalu. Palavikku ning muid viirusele iseloomulikke sümptomeid nakatunud liikmel ei ole. Sibul lisas, et teistel klubiliikmetel ühtegi haigusmärki pole ilmnenud ning seega teistele testi ka tehtud pole.

Kalevlased kohtusid neljapäeval Kalevi spordihoones tühjade tribüünide ees VTB Ühisliiga raames Krasnodari Lokomotiv-Kubaniga. Klubi mänedžer kinnitas, et kohe pärast testi tulemuse selgumist teavitati sellest ka Krasnodari klubi, VTB-d, mängu teenindanud kohtunikke ja korvpalliliitu.