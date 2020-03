BC Kalev/Cramo lõpetas kõigi mängijate lepingud ja kaalub uste sulgemist

Eelmise nädala lõpus oli Kalev teada andnud, et tulenevalt ohtliku koroonaviiruse pandeemiast tingitud eriolukorrast on nad sunnitud hooaja lõpetama. Enne seda oli ühel Kalevi meeskonna liikmel tuvastatud ka koroonaviirus.

"Katkestasime 100% kõik lepingud selle päeva seisuga. Isegi nendel mängijatel, kel olid pikemad, kaheaastased lepingud," tunnistas BC Kalev/Cramo president Toomas Linamäe ERR-ile.

Kõikide mängijatega algasid läbirääkimised, kas ja millises ulatuses lepingu järgselt saamata töötasu välja makstakse. "Pooled mängijad on nõustunud, pooltega peame individuaalseid läbirääkimisi," lausus Linamäe.

Klubijuhi sõnul jäid neil saamata hulga mängude piletitulud ja enamasti maksavad toetajad summad välja hooaja lõpus. Klubi üle miljoni euro küündinud eelarve juures on puudujääk suur ja tipptasemel korvpallimeeskond võib senisel kujul kaduda.

"Täna on ikkagi see lõpp 30% puudu, mis on väga valus. Meil pole vaid mängijad, aga ka hanked: transport, saalid ja muud tegevused," rääkis Linamäe, kelle sõnul täitsid nende klubi eelarvest 70% erasponsorid.

"Kas jätkame, kuidas jätkame, millised liigad jätkavad ja millised klubid – seda ei tea mitte keegi," lisas Kalevi juht.

