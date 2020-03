BC Kalev/Cramo kuulutas hooaja lõppenuks, koroonaviirusse nakatunu tunneb end hästi

"Vabariigi Valitsus kuulutas 12. märtsil välja eriolukorra seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja sellest tingitud massilise nakatumise ohuga Eestis. Selleks, et aidata kaasa viiruse leviku tõkestamisele, on oluline järgida valitsuse ja teiste ametkondade korraldusi. Valitsus otsustas keelata avalikud kogunemised ja viia koolid kaugõppele, kehtestas sanitaarkontrolli piiridel ning sulges kultuuri- ja spordiasutused 1. maini 2020," teatas Kalev/Cramo oma koduleheküljel.

"Eesti Korvpalliliit on selleks hooajaks lõpetanud kõik liigad ja võistlused. VTB Ühisliiga on hetkel peatatud 10. aprillini. Tulenevalt sellest, et Venemaa on oma piirid sulgenud 1. maini ning Eestis ei ole võimalik kuni 1. maini mänge korraldada, oleme sunnitud hooaja lõppenuks lugema.

BC Kalev/Cramo meeskonnaliige, kellel tuvastati koroonaviirus, tunneb ennast hästi ja erilisi sümptomeid ta täheldanud ei ole. Ülejäänud meeskonnaliikmete hulgas ei ole haigussümptomeid tekkinud. Soovime tänada lõppenud hooaja eest kõiki meie sponsoreid ja kaasaelajaid! Püsige terved!" seisab Kalevi teates.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele . Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega kontaktist hoidumine.

ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat karantiinis . Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema . Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!