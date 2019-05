BC Kalev/Cramo korvpallimeeskond annab panuse noorte spordisüsteemi arengusse

BC Kalev/Cramo juhtkond: “Tallinna esindusmeeskonnana on BC Kalev/Cramo hoidnud Eesti klubikorvpalli lippu kõrgel juba viimased 10 aastat pakkudes pealtvaatajatele võimalust oma silmaga kaasaelada kõrgetasemelisele korvpallile ja näha Euroopa parimaid võistkondi mängimas Eesti pinnal. Samal ajal on Nord Spordiklubi teinud suurepärast tööd noortespordi populariseerimisel ja noorte sportlaste arendamisel! Koostöös suudame panna aluse hästi toimivale ja kõrgetasemelisele korvpalli püramiidele, mis motiveerib noori sportlasi ning paneb aluse pikaajalisele ja mõtestatud koostööle!

Spordiklubi Nord on 6-aastaga kasvanud üheks suurimaks noorte spordiklubiks Eestis, kus osaleb treeningutel üle 1200 noore, kellest omakorda üle 500 tegeleb korvpalliga. Soovime, et noor leiaks meie juures enda jaoks parima spordiala ja saab seda teha siin nii harrastuspordi kui ka saavutusspordi tasemel.

Esindusmeeskond annab kindlasti noortele väljundi saamaks korvpalluriks kõige kõrgemal tasemel.

Lepingu allkirjastasid BC Kalev/Cram president Toomas Linamäe ja Nord Spordiklubi eestvedaja Tarmo Oras.