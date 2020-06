BC Kalev/Cramo alustas uueks hooajaks komplekteerimist

Meeskond teavitas oma jälgijaid, et Kaarel Sibula asemel jätkab tööd Ramo Kask. 2009. aastal klubi mänedžeriks saanud Sibula ametiajal võitis Kalev/Cramo kaheksa Eesti meistritiitlit ja tõusis VTB Ühisliigas peksupoisi rollist regulaarseks play-off’i koha taotlejaks.

“Mul on olnud au olla Eesti edukaima korvpalliklubi tegemiste juures üle kümne aasta. See töö on olnud pingeline, aga pakkunud unustamatuid emotsioone. Jään kindlasti ka tulevikus klubi tegemistele kaasa elama. Aitäh nende aastate eest kõigile koostööpartneritele, klubile, kaastöötajatele ja fännidele,” teatas Sibul.

Loe kogu artiklit siit: https://bckalev.ee/kalev-cramo-laheb-uuele-hooajale-vastu-uue-manedzeriga/?fbclid=IwAR0tGYQZJPZRr3Pmx-JqHLexf63ffcw05bLXwonBMfFpo43CvI20DTMfUT0