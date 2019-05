BASKET TV | Invasioon Kreeka esiliigasse. Miks toimuvad skandaalsed lood Olympiakosega?

Kui Sokk ja Paasoja pallisid Kreekas esimest hooaega, siis Laane on sealkandis tuntud mees. Temal jäi seljataha kolmas aasta, mis senistest kindlasti erilisem, kuna Baltikumi mehi, kellega trehvata ja juttu puhuda, oli liigas päris mitmeid.

Kosi saarel mängides sai Laane tunda ka eksootikat. 30 000 elanikuga saarel oli vaid üks mängusaal ja sellegi katus vihmaperioodidel lekkis. Laupäevadel, kui olid kodumängud hoiti hinge kinni, et jumala pärast sadama ei hakkaks.

Noored korvpallurid muide treenivad Kosi saarel aastaringselt õues, sest saaliaegu lihtsalt pole. Alles teatavast vanusest tekib privileeg sisetingimustes harjutada.

Kallutatud vile on põhjustanud Kreeka korvpallis olukorra, kus Euroliiga klubi Piraeuse Olympiakos ei soostunud samamoodi jätkama ning nad jätsid meistrivõistlused pooleli. Olympiakosi omanike kaugem eesmärk on lahti saada 80-aastasest Kreeka korvpalliliidu presidendist George Vassilakopoulosest, kellel on Ateena Panathinaikose taust ning kellelt väidetavalt tulevad kohtunikele soovitused stiilis – soosige rohelisi.

Kõigest lähemalt Basket TV-s. Head vaatamist!