Balti riigid jätkavad ühise naiste korvpalliliigaga

"Läti ja Leedu naiskondade vastu annab meie korvpalluritele suurepärase võimaluse väljuda mugavustsoonist ja arendada oma oskusi. Olen veeendunud, et koostöö on kasulik kõigile osapooltele. Jätkame kasvamist ühtse tiimi ja profiliigana," sõnas Eesti Korvpalliliidu president Jaak Salumets.

Samal meelel on ka kolleegid Lätist ja Leedust. Läti korvpalliliidu president Raimonds Vējonis: "Kuigi Läti, Leedu ja Eesti naiskonnad hõivavad Euroopa ja maailma edetabelis erinevaid positsioone, on Balti liiga kogemus näidanud, et koostööst saavad kasu kõik. Jätkame koostööd, et paremini lahendada pandeemiaga seotud väljakutseid. "

Giedrus Gustas, Leedu naiste korvpalliliiga direktor: "Balti liigas mängimine aitab arendada naiste korvpalli kõigis kolmes riigis. Ainult koos saame luua suurepärase toote. Leedu klubid hindavad Balti liiga väärtust. Kui pandeemia põhjustatud probleemid on lahendatud jätkame koostööd ja naaseme veelgi tugevamana."

Hooajal 2018/2019 osales liiga eliitdivisjonis viis Leedu, kaks Läti ja üks Eesti (TLÜ) klubi. Möödunud hooajal kolm Leedu, kolm Läti ja kaks Eesti klubi (TLÜ ja TÜ). Meistriks on mõlemal hooajal kroonitud lätlannade Riia TTT. Möödunud aasta sügisest on liigal ka nimitoetaja - parfümeeria ja kosmeetika jaemüügi ettevõte Douglas.

Liiga II divisjonis pallis möödunud hooajal kokku seitse klubi, nende seas ka Audentese Spordigümnaasiumi esindusnaiskond G4S Noorteliiga.