Autsaider Tallinna Kalev teeb läbi suured muutused

Kalev/TLÜ sõlmis lepingud ameeriklaste Tyelr Robinsoni (26) ja Antonio Williamsiga (24). Korvialune jõud Robinson sai korvpallihariduse Syracuse ülikoolis. Tema arvele jäi NCAA-s nelja hooajaga 119 mänguga keskmiselt 6,6 punkti, 6,1 lauapalli ja 1,1 resultatiivset söötu. Hooajal 2019/2020 mängis ta NBA G -liigas nii South Bay Lakersi kui ka Aqua Caliente Clippersis. Kahe klubi eest sai ta kokku kirja 22 mängu.

24-aastane Williams mängis ülikoolikorvpalli Indian Hillsis (2016-2018) ja Kent State'is (2018-2020). Mulluses NBA draftis valimata jäänud ameeriklane alustas tänavust hooaega Šveitsi kõrgliigas Vevey Riviera ridades.

Samal ajal on neli mängijat Tallinna Kalevist lahkumas. Uutele tulijatele teevad juurde Brandis Raley-Ross ja Edi Sinadinovic. Võistkonnast on lahkunud ka Jeremy McLaughlin, kes siirdus esiliigasse Kadrina Karude ridadesse. Keskmängija Samuel Timmins peab naasma tagasi kodumaale Uus-Meremaale, sest erinevate piirangute tõttu peab ta vastasel juhul ootama alles sügiseni, et koju pääseda.

Tallinna Kalev/TLÜ on tänavusel hooajal Eesti-Läti ühisliigas võitnud kolm kohtumist ja kaotanud 18, mis on Eesti klubide seas kõige kehvem saldo.