Audentese noori korvpallureid hakkab koolitama Howard Frier

Korvpalliliidu presidendi Jaak Salumetsa sõnul on mõlema mehe näol tegemist kogenud korvpalliasjatundjatega, kes näinud spordiala erinevaid tahkusid. „Howard Frier on tõestanud ennast nii mängija kui treenerina. Juba aastaid on ta lisaks noortega tegelemisele jaganud paljudele Eesti tippkorvpalluritele individuaalse töö osas näpunäiteid. Tema kogemuste pagas ja teadmised tulevad kogu Maarjamaa korvpallile ainult kasuks.“

Frier omab üle 25 aasta kogemusi nii sportlase kui treenerina. Mängijana on ta kroonitud kahel korral Eesti meistriks (2005 ja 2006). Aastal 2005 nimetati Frier Eesti korvpalli meistriliiga kõige väärtuslikumaks mängijaks. Ta on kolmel korral valitud naiste meistriliiga aasta treeneriks (2015, 2016 ja 2017). 2001. aastal omandas ta Colorado Ülikoolis bakalaureusekraadi kommunikatsioonijuhtimises.

Nii mängija kui treenerina Eesti meistriliigas kogemusi saanud Roos on Salumetsa hinnangul koondiste juhi kohale hea valik. „Olles meie noortekoondiste juures juba vana kala, on Raidol hea arusaam, kuidas neid asju ajada. Samuti on tal erinevate projektide juhtimise ja spordialaliidus töötamise kogemus. Kindlasti on ta meile väärt täiendus,“ rääkis Salumets.