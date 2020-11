Arizona ülikool lubas Kerr Kriisa probleemile lahenduse leida

Et Kriisal poleks NCAA-s ühtegi mängu vahele jäänud, lubati 19-aastane mängujuht EM-valikmänge jätkava Eesti koondise juurde.

"Olukorda arvestades on see Kerri jaoks suurepärane võimalus. Soovime talle mängudes edu ja loodame, et ta jõuab Arizonasse turvaliselt tagasi," ütles Arizona Wildcatsi peatreener Sean Miller.

Arizona kodulehel seisis, et kool teeb Kriisale loa saamiseks NCAA-ga koostööd.

USA üliõpilassporti kajastava portaali 247sports.com-i andmetel on seis segane. Arizona üritab Kriisale selleks hooajaks luba saada, aga see polevat sugugi kindel ja õhus olevat mõlemad variandid.

Segaduse põhjus pole selge, portaali andmetel on see seotud Kriisa Euroopa-karjääriga.

Eesti koondis võõrustab 2022. aasta EM-valikmängus laupäeval Venemaad ja esmaspäeval Põhja-Makedooniat.