Andres Sõbra aus avaldus: mina ootasin, et valitaks Kuusmaa. Aga õnne ja edu Toijalale, loll mees ta ei ole!

Sõber kuulis värsket uudist Toijala valimise kohta Eesti Päevalehe ja Delfi reporterilt. „Ise ootasin, et valitaks Aivar Kuusmaa,” tunnistas otsekohene Sõber ausalt. „Mind ennast puksisid nad kiirelt eemale, öeldi, et ma olen juba vana mees. Eks selline avalduste põhjal tehtud konkurss paras palagan ole. Eestis on 4-5 treenerit, kelle võinuks võtta: Priit Vene, Gert Kullamäe, Aivar Kuusmaa, Tiit Sokk ja Andres Sõber. Nüüd oleks võinud need mehed ette võtta ja siis valiku teha. Paraku osad solvusid süsteemi peale ega esitanud üldse avaldust – Sokk ja Vene –, mõni viis viimasel hetkel, Kuusmaa. Arvan, et alaliidu president Jaak Salumets oleks teinud teistsuguse lõppvaliku, kuid ta suruti kõrvale.”

Sõber jätkas: „Igal juhul palju õnne ja edu Jukka Toijalale! Loll mees ta ei ole, see on ka päevselge. Matsu ta jagab. Soomes on ta olnud pikalt Henrik Dettmanni abitreener. Too on seal ainuvalitseja, ei lase kellelgi endale peale astuda. Tunnen Toijalat veidi ka isiklikult. Tundub olevat selline äkilisemat tüüpi Soome poiss. Kunagi rääkisime Eesti korvpallist, 4-5 aastat tagasi, uuris, kas meil mingi süsteem ka on? Korvpalliliit ajab nüüd sellist pikaajalisemat poliitikat, seda on ta Dettmanni kõrvalt kindlasti õppinud. Aga kas see meil ka toimib ja kas meil seda vaja on? Kuidas uus treener mängijate poolt vastu võetakse? Eks vaatame, veebruar ei ole enam kaugel. Vaatame, mis mehed ta kokku saab. Kalev on vägevalt mänginud, kui panna Toijala treeneriks, siis kui palju koondisse tahtjaid on? Kas tal on piisavalt karismat? Loodame kõige paremat. Hakkan innukalt ootama, kuidas koondisel edasi läheb ja mida ta teeb.”