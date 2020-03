Andres Sõber: treeneril pole siidikindaid vaja, aga mölisema ka ei peaks

Peale Kuusmaa vallandamist uuesti esiliigaklubi Kadrina Karude treeneripingile maandunud Andres Sõber võttis pakkumise vastu kokkuleppel, et hooaja lõpuni saab temast abitreener. Sõbra sõnul on sellise tasemega klubi juures treenerina hästi oluline mõista, et mängijad teevad seda oma igapäevatöö ja perekonna kõrvalt. Treenitakse kaks korda nädalas, kuid siis pannakse endast kõik mängu.

Staažikal korvpallitreeneril on anda mitmeid õpetussõnu noortele treeneritele, kellest nii mõnegi lähenemine ei ole sõbra arvates õige. “Treeneril ei ole siidikindaid vaja, aga mölisema ka ei peaks – aus peab olema. Pedagoogiline pool on nii tähtis, mängijaid peab suutma võrdsena võtta,” ütles Sõber.

Ta on enda sõnul südameasjaks võtnud treenerite ja nende pedagoogilise poole ning sooviks väga viia läbi vastavaid koolitusi. “Noored treenerid kipuvad iseennast armastama, aga reegel korvpallis on see, et ära armasta ennast, vaid neid, kes sinu ümber on,” sõnas Sõber ning ütles, et kui sa ei tee õigeid asju, siis kaua sellel positsioonil ei püsi.

Eesti noori korvpallilootusi kiidab treener väga ning nende haipimist meedias ta pahaks ei pane. “Elu on lühike, ikka tuleb noortest rääkida ja neid esile tõsta. Liiale ei tasu kiitlemisega minna, aga tagantjärgi virisemine ei vii kuhugi.”

Sõbra unistuseks on, et ühel päeval on koondisel selline treener, kes viiks poisid Euroopa tippu. Samuti loodab ta, et korvpalli veterane hakatakse Eestis rohkem austama ja kutsutakse mängudele nii, et nad ei peaks ise pileteid ostma või tribüünide tippu ronima.

