Andres Sõber: Štelmahers on Kalev/Cramo ajaloo parim treener!

"Štelmahers on suutnud mehed mängima panna ja teeb häid ning õigeaegseid vahetusi. Arvan, et ta mängis eile Nižni peatreeneri Zoran Lukici puhtalt üle," kiitis Sõber, kirjutab Õhtuleht.

"Meeskonnahing on praegu Kalevil vägev. Lätlasel on mingisugune X-faktor ning olen kindel, et pärast kaotust Jurmalale võttis Štelmahers mehed ette," lisas Sõber, väites ühtlasi, et Štelmahers kui kvaliteetne treener on osanud sellisest keskpärasest mängijast nagu Aigars Škelest teha suurepärase mängumehe.

Refereeritud artikli täistekst Õhtulehes