Andres Sõber avaldas oma legendaarse hüüdnime saladuse

"Omal ajal Kalevis mängides see kuidagi tuli. Aleksei Tammiste hakkas mind nii hüüdma. Ma ei mäleta, kuidas või miks, aga miskipärast jäi see külge," meenutas Sõber.

"Ma vahel ise ütlen, et see on tuletatud Michael Jordanist, kuna Jordanil on esimesed kolm tähte samad. Kuigi tol ajal ei teadnud keegi veel Michael Jordanist midagi. Kõik mu head tuttavad kasutavad seda. Las ta olla, minu meelest täiesti normaalne," lisas ta.

Sõber avaldas arvamust ka noorema põlvkonna treenerite kohta.

"Mõnel mehel on selline olek, et teatud punktides meie vaated lähevad kokku. Siin võib nimetada (Heiko) Rannulat ja (Indrek) Reinbokki. Eesti on nii väike, et kümnekaupa selliseid treenereid ei leia. Samas on noored mehed, kes oma asja ära teinud, nagu Alar Varrak, Indrek Visnapuu või Rait Käbin. Olen alati võtnud eeskuju sellistelt treeneritelt nagu Henrik Dettmann, keda ma juba Soomes oleku ajal tundsin. Treener on teenindaja. Hästi saab minna, kui sul klientide ehk mängijatega veab, nagu meil Rakveres 2010. aastal. Aga tihtipeale ei tule nii head klientuuri," lausus ta.

