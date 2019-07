AMETLIK | Siim-Sander Vene naases Itaalia meistriliigasse

28-aastane Vene naases Varese ridadesse pärast üheaastast pausi. Möödunud hooaja veetis eestlane teatavasti Hispaanias, kus ta esindas kokku kolme erinevat klubi, viimaseks koduklubiks oli Euroliigaski mänginud Herbalife Cran Ganaria. Vene sõlmis Varesega üheaastase lepingyu.

"Mul on hea meel, et naasen Varesesse," sõnas Vene koduklubi avalduses. "Lisaks on mul hea meel, et leping nii kiiresti sõlmiti. Nüüd on aega rahulikult uueks hooajaks valmistuda."

"Tean, mis mind Vareses ees ootab," jätkas Eesti koondislane. "Klubi töötab selle nimel, et ehitada üles tugev meeskond. Loodame näidata tulevasel aastal head korvpalli. Eelmine kord, kui siin mängisin, see meil õnnestus ja olen kindel, et nii läheb ka järgmisel hooajal."

Hooajal 2017/2018 sai ta Varese ridades Itaalia kõrgliigas kirja 20 kohtumist, mille jooksul viskas keskmiselt 24,9 mänguminutiga 8,25 punkti, võttis 3,9 lauapalli ja andis 2,5 resultatiivset söötu.

Lõppenud hooajal sai Varese põhiturniiril üheksanda koha, jäädes esimesena välja play-off mängudest.