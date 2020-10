AMETLIK | Novembrikuine korvpalli EM-valiksarja "mull" toimub Eestis

Eesti kuulub samasse alagruppi Venemaa, Itaalia ja Põhja-Makedooniaga. Valiksarja kalendri kohaselt pidanuks eestlastel ka algselt novembris olema kaks kodumängu – 27. novembril Venemaa ja kolm päeva hiljem Põhja-Makedoonia vastu.

Eesti korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi sõnas Delfile, et tema ei saa midagi kinnitada enne, kui FIBA poolt on ametlik teade korraldajariikide kohta tulnud. Ametlik teade korraldajariikide osas peaks saabuma tänase päeva jooksul.

Täiendatud kell 17:27:

Tööpäeva lõpus kinnitas korvpalliliit kuuldusi. „Meil on hea meel, et saame ettenähtud kodumängud Tallinnas pidada. Loomulikult on tegemist suure väljakutsega, kuid meil on suurturniiride korraldamise kogemus olemas ja rahvusvaheline alaliit on meid viimaste valikmängude akende korralduse eest kiitnud. Peamine on, et suudame tagada mängijate, treenerite, teenindava personali ja fännide maksimaalse turvalisuse. Kindlasti on see suur võit kogu Eesti spordile,“ kommenteeris Eesti Korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi pressiteate vahendusel.

Eesti paikneb B-grupis võidu ja kaotusega teisel kohal.

Eesti naiste korvpallikoondis peab novembri akna mängud pidama Bosnia ja Hertsegoviina pealinnas Sarajevos. Vastasteks on Bosnia ja Hertsegoviina ning Šveits. Eesti naiskond on hetkel kahe kaotusega C-alagrupi neljandal kohal.

Veebruari akende korraldajad otsustatakse detsembris.

FIBA bubble hosts this November (1/2):



Group A - Valencia (Spain, Israel, Poland, Romania)

Group B - Tallinn (Estonia, Italy, Russia, North Macedonia)

Group C - Vilnius (Lithuania, Denmark, Belgium, Czech Republic)

Group D - Istanbul (Turkey, Croatia, Sweden, Netherlands) — Donatas Urbonas (@Urbodo) October 8, 2020

FIBA bubble hosts this November (2/2)

Group E: Espoo (Finland, Serbia, Georgia, Switzerland)

Group F: Ljubljana (Slovenia, Hungary, Ukraine, Austria)

Group G: Pau Orthez (France, Germany, Great Britain, Montenegro)

Group H: Sarajevo (Bosnia & Hercegovina, Latvia,Bulgaria, Greece) — Donatas Urbonas (@Urbodo) October 8, 2020