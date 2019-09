AMETLIK: Kalev/Cramo leidis korvi alla uue mängija

Edasine profikarjäär on Richardsil olnud ülimalt kirju ning naljalt pole ta kogu hooaja suutnud ühes klubis kohal püsida. Pikast tiimide loetelust leiame klubisid Šveitsist, Gruusiast, Austriast, Poolast, Saudi-Araabiast, Kreekast, Ungarist, Iraanist, Hiinast, Liibanonist ja Makedooniast. BC Kalev/Cramo senised kaks välismaist korvialust täiendust Zach Smith ja Dwight Coleby on kimpus vigastustega. Esimesena mainitu murdis kontrollmängus Kaunase Žalgirise vastu käeluu ning on hetkel kipsis. Coleby on hädas põlveprobleemiga, kuid kergeid visketreeninguid on saanud mees teha.