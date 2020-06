AMETLIK | Janari Jõesaar lõi käed Hispaania kõrgliigaklubiga

Kataloonia keskosas asuv Manresa Basqueti klubi andis täna oma kodulehekülje vahendusel teada, et on kaheks järgnevaks hooajaks löönud käed 26-aastase ja 198 cm pikkuse Jõesaarega.



Klubi kirjutab eestlase tutvustuseks, et tegemist on Eesti koondislasega, kellel on kogemus tugevast VTB Ühisliigast. Lõppenud hooaja kohta märgitakse, et Kalev/Cramos pallinud Jõesaare arvele jäi keskmiselt 11,5 punkti ja 6,4 lauapalli.



Jõesaar on varem lühikest aega Hispaania kõrgliigas mänginud, kui esindas 2019. aasta kevadel Tenerifet.

Manresa meeskond lõpetas tänavuse Hispaania meistriliiga 9 võidu ja 14 kaotusega, mis andis 13. koha.

