AMETLIK | Janar Talts lõpetas mängijakarjääri, uus töökoht Tartu Ülikooli korvpalliklubi juures

Spordiklubis oli korralikult mehitamata ka korvpalli manageri ametikoht. Nüüdsest hakkab nii esindusmeeskonna, naiskonna kui duubelmeeskonna igapäevase asjaajamise ja heaolu eest hoolt kandma Robert Peterson. Võrust pärit 29-aastane Peterson on mängijana esindanud peamiselt Valga meeskonda, aga pallinud ka Rakvere eest. Eelmisel hooajal täitis ta Valgas osalt ka meeskonna manageri rolli ning on seega ametiga tuttav. Peterson õpib ka Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis spordikorralduse erialal.

Värske korvpalli peamanager Robert Peterson on võimaluse ja usalduse eest tänulik. „Korvpall on mänginud mu elus olulist rolli ja mul on väga hea meel, et saan selles valdkonnas jätkata ning ülikoolis õpitavat rakendada ka päriselus. Tartus on organisatoorne pool ja sportimistingimused Eesti tipptasemel ja loodan, et edaspidi saame seda veelgi paremini kasutada. Olen tänulik selle võimaluse ja usalduse eest ennast uues keskkonnas proovile panna ning ootan põnevusega järgmist hooaega,“ sõnas Peterson.

Tartu Ülikooli esindusmeeskonna peatreeneri Priit Vene hinnangul võidab uute meeste liitumisega kogu korvpall. „Nii Janari kui Roberti lisandumisega sai klubi kindlasti head täiendust. Janari puhul on teada tema väärtus meeskonnaliikmena palliplatsil ja ma olen kindel, et ta suudab ka ülikonnas ennast klubi jaoks kasulikuks mängida. Robert on näidanud ennast tööka ja asjaliku mehena ning selline suhtumine on manageri ametis äärmiselt vajalik. Nende kahe mehe lisandumisega võidab nii klubi kui Tartu korvpall ja me saame järgmisele hooajale veelgi kindlamalt vastu minna,“ sõnas Vene.

Kahe liitumisega muudatused ei piirne. Spordiklubi senine korvpallijuht Raigo Häelme on tööl kuni 13. juunini ja siirdub seejärel uutele väljakutsetele. Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi tänab Raigo Häelmet kahe tormiliste muudatustega hooaja jooksul tehtu eest ja soovib edu edaspidistes ettevõtmistes.

Tartu Ülikooli meeskond teeb järgmiseks hooajaks ettevalmistusi eestlastest tuumikuga ning tegeleb nii kodumaiste kui välismaiste täienduste otsimisega. Klubi on sihiks võtnud meeskonna proovile paneku lisaks kohalikule liigale ka eurosarjas ning aktiivselt tegeletakse selleks vajaliku eelarve kokku saamisega.