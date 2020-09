Ameerika jalgpalli treener: tahan näha Eesti kossukoondist mängimas USA naistega. Kuid seda pole tehtud, sest nad teavad, et saavad pähe

"Eesti mees pole sellise spordikultuuriga kokku puutunud, nagu on Ameerika Ühendriikides. Kui Eestis trenn lõppeb, siis arvatakse, et sellest piisab. See on vale," teatas Poom.

"Kui trenn saab läbi, peab minema jõusaali või jooksma. Ainult nii saab oma arengus liikuda edasi. Ottender on unikaalne, sest tema tööeetika on eriline. Kui Eestis käivad noorsportlased reedeti pidudel, siis USA-s seda pole. Seal on paljudes piirkondades valik, kas jääd töötuks, hakkad narkodiileriks või otsustad mängida jalgpalli. Ma olen viimase kolme kuu jooksul visanud meeskonnast välja kümme inimest, sest neil polnud distsipliini. Nad ei tule trenni ja otsivad vabandusi."

Poomi sõnul on see Eestis sügavam ja laiem probleem.

"Ma näen, kuidas tehakse vutiklubides trenni. See pole treenimine, vaid trenniinimestelt raha saamine. Nad ei keskendu, et igast poisist saaks proff. Lapsed mölisevad ja jonnivad oma treeneritega. Ma ei imesta, et meie jalgpalli rahvuskoondis pole viimase kümne aastaga midagi saavutanud. Siis tulevad hambaarstid Islandilt ja panevad maailmameistrivõistlustel peo käima. Trennis peab toimuma kasvatus, iga asi nõuab pingutust ja fokuseerimist. Ma tahan näha Eesti kossukoondist mängimas Ameerika Ühendriikide naiste koondisega, kuid seda pole tehtud, sest nad teavad, et saavad pähe," avaldas Poom.

