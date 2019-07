Alar Varrakust sai Venemaa Superliiga klubi peatreener

"Tere tulemast, härra Varrak!" pealkirjastas Urali koduleht eestlase palkamise uudise.

"Varrakut valides saime innustust faktist, et tal on kogemusi VTB Ühisliiga tasemel meeskonna juhendamisega, milleks saamise poole meiegi püüdleme. Tema meeskonnad on mänginud Eurocupil ja teistel rahvusvahelistel turniiridel ning Alar on mitmel korral tunnistatud Eesti parimaks treeneriks. Varrak teab, kuidas väikese eelarvega klubi vedada, ta teab, kuidas valida mängijaid, sealhulgas leegionäre," ütles kodulehe vahendusel BC Urali president, 1980. aasta olümpiapronks, 1982. aasta maailmameister ja kahekorde Euroopa meister Stanislav Jerjomin.

Varrak ütles kodulehele antud kommentaaris, et sai pakkumisi ka mitmetelt Eesti klubidelt. "Pidasin Jekaterinburgi tööpakkumist väga huvitavaks. Sain suvel mitmeid pakkumisi kohalikelt meeskondadelt, kuid tahtsin hankida töökogemust piiri taga. Jah, töötasin paar kuud Leedus, aga see ongi kogu mu kogemus ning ma tõesti tahtsin uuesti väljaspool kodumaad töötada. Minu jaoks käib võõrsil töötamine professionaalse arengu juurde, see õpetab teistsugust filosoofiat ning annab korvpallilte teistsuguse lähenemise."

Ural võitis Ühisliiga järel tugevuselt teise liiga ehk Superliiga aastatel 2012 ja 2013. Möödunud hooajal saadi põhiturniiril kuues koht, kuid jäädi veerandfinaalis mängudega 2:3 alla Revda meeskonnale.

Varrak on välisklubidest juhendada saanud vaid 2018. aastal Alytuse Džukijat, kus ta saldoks jäi Leedu meistriliigas kolm võitu ja 11 kaotust. Hetkel on ta ka Eesti korvpalliliidu spordidirektori ametis.