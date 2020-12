Alar Varrak: see, mis maailmas mängijate turul toimub, paneb kukalt kratsima

"Kalev/Cramo otsis põhimõtteliselt alates Kristjan Kitsingu äraminekust pikka mängijat. Ja see, mis maailma turul toimub, paneb kukalt kratsima. Mõtlesime küll, et koroona ja kärbitakse ja numbrid kukuvad, aga minu arust on veel hullemaks läinud," lahkas Kempi tulekut Eesti meisterklubisse Varrak.

"Arvan, et treenerid vaatasid valikprotsessi käigus läbi võib-olla isegi tuhatkond mängijat. Teatud kriteeriumidele vastavad tüübid, lõpuks jõuti Kempini. Ega temaga lepinguni jõudmine samuti kerge polnud. Kempi tulek on selles mõttes hea, et nad on Kregor Hermetiga erineva stiiliga pikad, mis annab peatreener Roberts Štelmahersile varieerimise võimalust. Kempil on omad plussid ja Hermetil omad. Mis oli palkamisel samuti väga oluline, mida kinnitas ka Rapla pool, kus Kemp aastate eest mängis, et ta on inimesena väga normaalne tüüp. Nii treeningtöösse suhtumises kui ka väljaspool platsi inimesena," lisas Varrak.

Debüüdi Kalev/Cramo särgis Eesti meistriliigas teeb Maurice Kemp täna kui meisterklubi kohtub võõrsil Pärnu Sadamaga.

Kuula saadet täismahus siit!