Alar Varrak ja Indrek Visnapuu võtsid vastu uue väljakutse

Alar Varrak on olnud Kalev/Cramo peatreener ning mitmekordne Eesti meister. Ta asus tööle veebruarist ja on uuest väljakutsest põnevil. "Mul on hea stardipositsioon. Nord on klubina jõudsalt kasvanud ja värskelt sai maitsta esimesi tulemusi, U-14 ja U-16 poisid tulid Eesti karikavõitjateks ning miks mitte ei võiks mõni neist paari aasta pärast Kalev/Cramo huviorbiidis olla,” sõnas Varrak.

SK Nord on Piiri laagrist alguse saanud kiirelt arenev spordiklubi. Kuue aastaga on jõutud 1200 harrastajani 7 erineval spordialal – korvpall, ujumine, iluvõimlemine, võistlustants, judo, sporttants, sportaeroobika.