Ajakiri Basketball lõpetab paberkujul ilmumise

"Kuna Eesti spordisõber suhtub korvpalli kirglikult, oli korvpalliteemalise ajakirja väljaandmine meile suur au. Täname usalduse eest ning loodame, et pakkusime kossufännidele huvitavat ja informatiivset lugemist," sõnas Basketballi peatoimetaja Henry Lääne.

„Korvpall on suurima jälgitavusega spordiala Eestis ja ajakiri Basketball on korvpallifännide seas olnud alati au sees. Tundub, et kogu spordimeedia on aga kogu oma kiiruse ja mahlakuse juures üha jõulisemalt liikumas veebi. Õhtulehe toimetus tegi ajakirjaga väga head tööd, kuid iga asi saab otsa,“ selgitas Eesti Korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi.

Alaliidu soov on, et ajakirja Basketball formaat päriselt siiski ära ei kaoks. „Meil on Delfi ja Korvpall24 näol ägedad koostööpartnerid, kes kajastavad korvpalli väga operatiivselt ning fännid saavad kiiresti kogu info kätte. Samas otsime ka võimalusi, kuidas ajakiri Basketball viia veebi,“ lisas Kuhi

Lugejatele, kelle tellimus kehtib ka pärast märtsi, tagastatakse raha ette makstud kuude eest märtsi jooksul. E-arve püsimakselepinguga tellijatele uut nõuet ei saadeta ning leping lõpetatakse.

Alates 2017. aasta septembrist andis ajakirja Basketball välja Õhtuleht.