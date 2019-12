Aivar Kuusmaa tüüris Kadrina Karud kolmanda järjestikuse võiduni

Kadrina Karud võitsid avaveerandi 22:14, poolajaks oli nende edu 38:33. Kolmanda veerandajaga külaliste viiepunktiline edu püsis ning lõpuks võeti 77:68 võit.

Võitjate resultatiivseim oli 17 punti visanud Allan Ehte, Lauri Mets lisas 16 silma. Kahekohalise punktiarvuni jõudsid veel Kristen Meister (12) ja Tõnis Peil (10). Balteco suurim punktitooja oli Allar Leppind 15 punktiga, Kiur Akenpärg panustas 14 silmaga.

Kadrina Karud said novembri lõpus peatreeneriks nimetatud Kuusmaa käe all kolmanda järjestikuse võidu, varem oli kirjas ka kuus kaotust. Ka Baltecol on nüüd kirjas 3 võitu ja 6 kaotust. TABELISEIS