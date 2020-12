Aivar Kuusmaa nimetati Eesti korvpalli Kuulsuste Halli

186 sentimeetri pikkune Kuusmaa lõpetas 1987. aastal Tallinna Spordiinternaatkooli. Korvpallitreeninguid alustas Tallinna Kalinini rajooni Spordikoolis Heino Rebase juhendamisel. 1984. aastal sai Nõukogude Liidu koolinoorte spartakiaadil hõbemedali.

Kuulus 1986 Nõukogude Liidu juunioride koondisse ja võitis juunioride EM-il hõbeda. 1988–2002 võistles Eesti koondises ja (vaheaegadega) Kalevi esindusmeeskonnas. 1990 mängis USA-s WBL-is (Youngstowni Pride'i meeskonnas 1. koht), 1993–96 Kreekas Ateena Panathinaikoses ja 2000–01 Belgias Liége Basketis. Eesti koondises 1993. aasta EM-i 6. koht. Kalevi meeskonnas 1991 Nõukogude Liidu meistrivõistluste kuld, 1990 5. ja 1989 6. koht. Seitsmekordne Eesti meister Tallinna Standardiga, Tallinna Kaleviga ning BC Tallinnaga, kolmel korral kuulunud Eesti karika võitnud meeskonda. 1987 Läti meister Riia ASK-ga. 1995 ja 1996 sai Kreeka meistrivõistlustel hõbeda, 1994 pronksi ja 1996 Kreeka karika.

Eeskätt on Aivar Kuusmaa jäänud korvpallisõprade mällu kui virtuoosne viskaja, kelle sarnaseid kaugpommitajaid on Eestis raske kõrvale panna. Ta hullutas korvist kaheksa-üheksa meetri kauguselt tehtud tabavate visetega tulihingelisi fänne nii Gruusias kui Leedus, Saksamaa publik ahhetas valusalt kui Kuusmaa järjekordne kolmepunktivise viis Eesti koondise võidule võõrustajate üle Saksamaal 1993. aastal peetud Euroopa meistrivõistlustel. Kreeka poolehoidjad tunnevad blondi viskekahuri ära ka veel hulk aastaid hiljem. Sedavõrd atraktiivne oli Kuusmaa mängijana. Treenerina on tal samuti ette näidata kolm Eesti meistritiitlit Tallinna Kalev/Cramo meeskonnaga.

Eesti Korvpalli Kuulsuste Hallis on nüüd 24 liiget: Jaak Salumets, Aleksei Tammiste, Ilmar Kullam, Jaak Lipso, Heino Enden, Joann Lõssov, Tiit Sokk, Valve Lüütsepp-Kaasik, Ene-Lille Kitsing-Jaanson, Heino Veskila, Jaroslav Dudkin, Herbert Niiler, Selma Multer, Tartu Ülikooli naiskond (TRÜ), Erich Altosaar, Anatoli Krikun, Edgar Naarits, Tõnno Lepmets, Martin Müürsepp, Valdu Suurkask, Heino Kruus, Priit Tomson, Maret-Mai Otsa-Višnjova ja Aivar Kuusmaa.