Aivar Kuusmaa jätkab Kadrina Karude eesotsas võitmatuna

Kadrina Karud alistasid võõrsil KK Hito/BC Karjamaa 94:76. Otsustavaks sai kolmas veerandaeg, mille külalised võitsid koguni 27:9.

Võitjate resultatiivsem oli 25 silma visanud Austin Dwight Wrighten, Lauri Mets panustas 18 punktiga. Kodumeeskonna poolelt vedas ründemängu Edvard Trumm, kelle arvele kogunes 24 silma, Jarko Kool tõi 15 punkti.

Kadrina Karudele oli see Aivar Kuusmaa käe all neljandaks võiduks neljast kohtumisest. Kokku on Kadrina Karudel kirjas 4 võitu ja 6 kaotust, KK Hito jätkab 2 võidu ja 8 kaotusega.

Tabeliseis.