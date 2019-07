Rakvere SK noortesüsteemist välja kasvanud Vehmanen omab nii Eesti kui Soome kodakondsust ning viimased kaks hooaega on ta pallinud Aivo Erkmaa juhendamisel KA Tallinna Kalev/TLÜ meeskonnas.

"Tõsi, kõrgliigas ma Eestis mänginud ei ole, aga arvan, et kaks viimast aastat KA Tallinna Kaleviga on olnud hea võimalus küpseda. Kindlasti on Soome meistriliiga mulle taseme poolest suur samm edasi, kuna seal on palju häid mängijaid nii Soomest kui mujalt. Võistkondi on seal rohkem kui Eestis ja üsna võrdselt mängitakse, iga aasta on olnud kõva pusimine," rääkis Vehmanen portaalile Korvpall24.ee.

