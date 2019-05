"100 kooli" projekt lõpetas tänavuse hooaja Eesti meistri Erik Keeduse abiga Tallinnas

"Loodetavasti oli kõikidel lastel lõbus, kes selles projektis osalesid. Kindlasti said nad aimu, mida korvpallis teha saab, sest tegelesime nii lõbusate mängude ja teatevõistlustega kui ka mitmekülgse harjutusvaraga, kus kõik said põrgatada ja sööta," rääkis projekti koordinaator Jalmar Joosep Saar.

"Mis peamine, kõik lapsed said tunni lõpus palli korvi visata. Läbi hooaja oligi see üks ägedamaid näidistreeningu osasid, sest päris tihti läks laps minema "JESS!" hüüdega, rusikad taeva poole," vahendas Saar positiivseid muljeid.

"100 kooli" projekti eesmärk on külastada erinevaid koole üle Eesti, et viia läbi näidistunnid ja kutsuda algklasside õpilasi korvpalli mängima. Näidistund on mõeldud esimese õppeastme (1.-4. klass) lastele, kus tehakse erinevaid korvpalliharjutusi ja mänge.

Kohale on kutsutud ka meeste Olybet Eesti-Läti Korvpalliliiga, Saku I liiga ning Naiste Meistriliiga klubide mängijad, kes näitavad harjutusi ette ning on kogu ürituse vältel lastele moraalseks toeks ja jagavad õpetussõnu. Lisaks kaasatakse kohalikke korvpallitreenereid ja külastatava kooli kehalise kasvatuse õpetajaid.

Igale koolile antakse üle korvpallivarustus (särgid, pallid) ning lastele jagatakse informatsiooni läheduses asuvate korvpalliklubide kohta, et pakkuda treeningvõimalusi.

"100 kooli" projekt alustas hooaega novembri keskpaigas ning mai kuus külastatud Tallinna Ühisgümnaasium oli 50. kool, kuhu tänavu jõuti. Järgmisel hooajal on plaan ette võtta järgmised 50 kooli.