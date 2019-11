BASKET TV | Rakvere Tarva ilus tagasitulek kõrgliigasse. Kas võitude taga on Veideman, Saage või mingi müstiline jõud?

Esimesest seitsmest mängust on võidetud kolm ja suurema osa hooajast oleme klubi leidnud play-off’i kohalt. Ent edu ei pruugi kesta terve hooaja. Eesti koondislane Rain Veideman soovib ennast taas proovile panna välismaal ja tunnistab, et pakkumisi on hakanud juba tulema.

Jääme esialgu siiski olevikku ja küsime, mis on Tarva hea mängu taga? Püüame vastuseid leida koos Veidemani, Kristo Saage, peatreener Juris Umbraško ja klubijuht Arnu Lippasaarega.

Head vaatamist!