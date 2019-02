BASKET TV | Kuhu on kadunud vilemeeste ümarad kõhud? Sõna saab Kuulsuste halli mees Arbet

Ümmarguse numbriga saate puhul on lausa kohustuslik, et me ajame juttu mõne auväärt külalisega. Selle rolli võtab enda kanda Gregor Arbet, kes valiti värskelt VTB Ühisliiga Kuulsuste halli.

Pikem lugu on meil sel korral pakkuda kohtunikega. Käisime kaameraga Eesti korvpallikohtunike ühisel treeningul, mis leidis aset nädala sees varajastel hommikutundidel, kui osad tööinimesed alles rahumeeli põõnasid. Kohtunikud said naha märjaks ja meile üllatuseks, olid nad võimelised kõrge pulsi pealt Basket TV-le isegi kommentaare jagama.