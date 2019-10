BASKET TV | Kerr Kriisa on Kaunases tõusnud uuele tasemele. Mida tegi Leedus Andrus Värnik?

Käisime külas Kaunase Žalgirise duubelmeeskonna mängujuhil Kerr Kriisal, kes alustas Leedu esiliigat kahe ilusa esitusega. Avapauk oli nii vinge, et Kriisa valiti esiliiga nädala kõige väärtuslikumaks mängijaks. Sõna saab nii Kriisa kui ka tema ema Kersti Kull, kes viibis Delfiga samal ajal Kaunases. Ühtlasi selgus, et 18-aastasel Kriisal on kosilasi ka ookeani tagant.

Saate teises pooles võtsime Žalgirise Euroliiga mängul Vitoria Baskoniaga nööbist kinni odaviske eksmaailmameistrilt Andrus Värnikult, kes leidis poksimise kõrvalt aega, et elus esimest korda Baltimaade parimat korvpalliklubi oma silmaga kaema minna.

Delfi Kaunase-sõitu toetas Olybet.

Head vaatamist!