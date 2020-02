BASKET TV | Henri Drelli õppetunnid Itaalias: sõnelus peatreeneriga ja luhtaläinud klubivahetus

Tõuse on paraku olnud vähem. Itaalia liiga tabeliseis on julm. Pesaro on 1 võidu ja 20 kaotusega selgelt viimasel kohal, ainus võit saadi jaanuari keskel Bologna Fortitudo üle. Drell alustas hooaega korralike mänguminutitega, aga detsembris vahetus peatreener ja seejärel jäi ta kohati isegi koosseisust välja. Õnneks on viimastel nädalatel mänguaeg taas veidi kasvanud.

Esimene profihooaeg on 19-aastasele eestlasele andnud mitu olulist õppetundi. Drell rääkis avameelselt vahejuhtumist uue peatreeneri Giancarlo Saccoga ja tunnistas, et Pesaro rahulolematu juhtkond on mängijaid pärast kaotusi mitmel korral karistanud. Jaanuaris oli Drelli jaoks õhus ka klubivahetus.

Üle ega ümber ei saa ka NBA draft'i teemast ja Eesti koondise peatsest vastasseisust Itaaliaga.

Head vaatamist!