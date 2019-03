BASKET TV | Fookuses RSK Tarvas ja Kristo Saage. Kas Rakvere vajab kõrgemal tasemel korvpalli kui esiliiga ja miks 17-18 aastased noored ust jalaga lahti ei löö?

Basket TV keskendub sel korral kahele teemale. Esiteks käime ära Rakveres, kus RSK Tarvas on kindlustanud endale Saku esiliigas play-off mängudeks kõrgeima asetuse. Uurime, kas meeskonnal on OlyBet Eesti-Läti ühisliiga ambitsiooni või esiliiga tasemel esindusmeeskond Rakveres on väljundina täiesti piisav.

Saate teises pooles anname sõna Janis Timmale, kes mõned nädalad tagasi suundus Olympiakosest laenulepinguga Moskva oblasti Himkisse. Timma tegi Himki eest debüüdi Tallinnas, kostitades BC Kalev/Cramot 17 punkti ning viie tabava kaugviskega.

Head vaatamist!