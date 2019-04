BASKET TV | Audentese Spordigümnaasiumi katsed. Korvpalliõpet ootavad ees põhimõttelised muudatused

Kui neidudel oli vaja läbida vaid koolitööd puudutavad eksamid, testid ja vestlused, siis noormeestel, keda oli sisseastumiskatsetele tulnud enam kui 30, tuli näidata ka oskusi palliplatsil. Lisaks fikseeriti antropomeetrilised andmed, noormeeste pikkused jäid näiteks vahemikku 172 - 204 sentimeetrit.

Korvpalliliidul on alates 2020. aasta sügisest plaanis Audentesega teha mitu põhimõttelist muudatust. Konsensust korvpalliringkonna sees plaanitavate muudatuste tegemiseks veel pole, aga korvpalliliidu spordidirektori Alar Varraku sõnul on hakanud jää liikuma. Arutelude tulemusena on suurem osa korvpalliliidu liikmesklubisid tänasel päeval juba muudatuste poolt.

Millised muudatused plaanis on, saab teada juba saatest! Lisaks Varrakule saavad sõna Audentese Spordigümnaasiumi direktor Priit Ilver ja korvpallitreener Indrek Visnapuu.