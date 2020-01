Uuel aastal uue hooga! Helsingi Jokerit alustas aastat korraliku üllatusega

Jokerit otsustasid kohtumise saatuse teisel kolmandikul. Kui avaperioodil jäid väravad viskamata, siis teisel kolmandikul viskasid Lauri Marjamäki hoolealused koguni viis väravat.

Kaks väravat kanti Peter Regini arvele, korra olid täpsed ka Brian O'Neill, Steve Moses ja Mikko Lehtonen. Kolmandal perioodil vormistas 6:0 lõppseisu Alex Grant.

Helsingi Jokerit lõpetasid sellega viiemängulise kaotusteseeria suure SKA vastu. Sel hooajal kohtusid meeskonnad omavahel teist korda, esimene kohtumine lõppes Peterburi klubi kasuks 3:2. Ühtlasi oli tänane 0:6 allajäämine SKA jaoks nende klubi ajaloo suurim kaotus KHL-is.

Ainsa Soome klubina KHL-is mängiv Jokerit on kerkinud liiga üheks kuumimaks tiimiks. Viimasest 11 matšist on võidetud koguni 9. Heas hoos Jokerit on KHL-i läänekonverentsis neljandal kohal 57 silmaga, aga Moskva Dinamost jäädakse vaid punktiga maha. Peterburi SKA on 61 punktiga teine. Kusjuures Jokeritel on mõlema rivaaliga võrreldes ka kaks mängu vähem peetud.

Peagi Tallinnas Jokerite vastu mängiva Tšerepovetsi Severstali jaoks aga uus aasta võidukalt ei alanud. Minski Dinamo vastu mängiti maha kaheväravaline eduseis ning lõpuks võeti vastu 2:3 kaotus. Venemaa klubi hoiab läänekonverentsis 10. kohta, olles kogunud 37 punkti.

Helsingi Jokerit ja Tšerepovetsi Severstal kohtuvad juba järgmisel nädalal kahel järjestikusel päeval Tallinnas Tondiraba jäähallis. 10. jaanuaril algab kohtumine kell 18:30, laupäeval pannakse litter jääle kell 15:00.