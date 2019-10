Suur hoki tagasi Tallinnas: Helsingi Jokerit peab kaks KHLi kohtumist taas Tondiraba hallis

Hooajal 2019/2020 peetakse KHLis vaid kaks kohtumist väljaspool riike, kes on liigaga ametlikult ühinenud – see võimalus jäi Jokeritele ja Tallinnale. Ka eelmisel hooajal pidasid Jokerit kaks kohtumist Tallinnas, nende vastaseks olid Moskva Spartak ja samuti Tšerepovetsi Severstal. Siis võitsid soomlased KHLi Lääne konverentsi kohtumises Severstali 3:2. Kahel õhtul oli Tondirabas hokit vaatamas kokku ca 10 000 inimest.

Jokerite klubis on suvega toimunud oluline muudatus ja klubi suuromanikuks sai Jari Kurri, läbi aegade üks paremaid soomlasi NHLis. Aastaid kuulus Jokerite hokiklubi soomlasest spordiärimehele ja poliitikule Hjallis Harkimole ning Venemaa president Vladimir Putini lähikonda kuuluvatele Gennadi Timtšenkole ja Roman Rotenbergile. Poliitiliselt tundlikud omanikud olid Soome ajakirjanduse läbi eelmise hooaja sama suureks teemaks kui Jokerite mängud KHLis.

„Jokerite naasmine Tallinnasse on kindlasti tunnustus meie hokipublikule ja Tallinna külalislahkusele. Nagu on kompliment meie ja Jokerite ühisele pingutusele ka see, et Tallinn on ainsaks välislinnaks, kuhu KHL sel hooajal siirdub. Eesti publik leiab üha rohkem tee hokile, seda näitasid eelmise KHLi kohtumised ja meie rahvusmeeskonna MM-mängud. Maailma tippe on alati hea võõrustada, nagu näiteks Jokerite ründajat Marko Anttila, kelle hiilgavaid sooritusi mäletame hoki MMilt, mis lõppes põhjanaabritele kuldmedaliga,“ lausus korraldajate esindaja, Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja, Urmo Soonvald.

Miika Haapala, Jokerite meeskonna rahvusvaheliste koostööprojektide juhi sõnul esimene Tallinn Hockey Weekend 2018. aasta oktoobris oli suurepärane üritus koos kahe huvitava mänguga. Atmosfäär oli hea ja nii Eesti kui ka Soome hokifännid nautisid maailmatasemel jäähokit.