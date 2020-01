Soome suurim hokiklubi jagab toetajad jätkuvalt kahte leeri

Jussi lisas, et KHL-i liitumine on fännide jaoks muutnud raskemaks kõikide mängude jälgimise. "Usun, et osad inimesed ikka loodavad, et nad Soome liigasse tagasi tuleks. Jokerit on rahvusvaheline klubi. Oma fännidele on ta oluline, aga kõige tähtsam on Soomes ikka meie rahvusmeeskond. Soome hokiklubidest on Jokerit siiski suurim."

"Siin on väga kodune ja suurepärane atmosfäär," jätkas ta. "Tahaksin, et siin oleks rohkem eestlasi mänge vaatamas. Eesti võiks olla korralik hokiriik, aga millegi pärast nad ei tule hokit vaatama."

Teiste fännide jaoks on jällegi KHL-is mängimine positiivne. "Mulle meeldib, et nad KHL-is on," tõdes Helsingist saabunud 27-aastane Esa. Tema sõber Niikko lisas, et asi on tasemevahes. "KHL on palju professionaalsem sari kui Soome kõrgliiga."

"Siiski oli nende Soomes mängimine ägedam, sest siis oli suur rivaalitsemine HIFK-i ja Jokerite vahel. Need olid alati parimad mängud Soome liigas. KHL-is pole atmosfäär päris see võrreldes Soome liigaga, aga tase on kõvem."

"Vanasti oli ikka traditsiooniline Helsingi derbi Jokerite ja HIFK-iga," lisab 26-aastane Jokerite poolehoidja Antti.

Kõik fännid tõdevad kui ühest suust, et Jokerit on jätkuvalt üks populaarsemaid, kui mitte kõige populaarsem klubi Soomes. "Kõik teavad Jokerit," rääkis hokifänn Esa. "Jokerit, KärPät ja HIFK on kõige suuremad klubid meil."

Pikk reis Venemaalt

Kui Jokerite poolehoidjatel oli lühike tee üle Soome lahe tulla, siis Tšerepovetsi Severstali poolehoidjad pidid ette võtma hoopis pikema teekonna. Tallinna ja Tšerepovetsi vahele jääb linnulennult umbes 900 km.

Miks otsustasite Tallinna hokit vaatama tulla? "Oleme reisil. Külastasime Riiat ja täna jõudsime Tallinna, et Severstalile kaasa elada," rääkis koos perega hokit vaatama tulnud 33-aastane Tšerepovetsist pärit Anton. "Severstal on meie linnas armatatud klubi."

"Hoki on Venemaal ikka väga suur spordiala. Kõige populaarsemad klubid on meil (Peterburi) SKA, (Moskva) Dinamo ja loomulikult Severstal!" jätkas Anton rõõmsalt.

Severstali fännidel oli täna põhjust rõõmustamiseks. Foto: Priit Simson

Lojaalsed fännid

Ehkki Severstali enda ultrafänne oli Jokeritega võrreldes vähem, siis ka nemad suutsid võimsa melu Tondiraba jäähallis luua. Juba pool tundi enne kohtumise algust kostus koridoris "Severstal! Severstal! Severstal!"

Ka mängu ajal ei olnud venelaste toetajad Jokerite ultratele kehvemad. Severstali ultrafännid jäid küll arvukuselt Helsingi omadele alla, aga toetuse poolest mitte. Kohati suudeti isegi kõvemat häält teha ja selleks oli ka põhjust. Severstal võttis täna Jokerite üle kindla 5:2 võidu, millega maksti kätte reedese 1:4 kaotuse eest.