KHL TALLINNAS | VIDEO JA FOTOD: Soome koondise kaptenina maailmameistriks tulnud Marko Anttila: nii paljude Jokerite fännide ees tunduvadki need nagu kodumängud

Anttilat näeb Tondirabas mängimas juba 10. ja 11. jaanuaril, kui Jokerit peab kaks KHL-i kohtumist Tšerepovetsi Severstali vastu. Tegemist on ainsa korraga, kui KHL sel hooajal oma mängud väljaspool liigast osa võtvate klubide riike viib.

"Täname Ekspress Meediat, kes meile eelmisel hooajal kaks suurepärast mängu korraldas. Atmosfäär oli suurepärane. Hall on kena, väike ja kompaktne. Kohal oli palju fänne ning loodetavasti saame ka sel korral näidata eestlastele kõrgetasemelist hokit," ütles Jokerite rahvusvaheliste koostööprojektide juht Miika Haapala. "Meil on KHL-is pikad reisid ning meie fännidel on raske tulla meid vaatama näiteks Novosibirskisse. Tallinnas toimuvad mängud on meie kogukonnale väga suur asi."

Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald: "Ekspress Meedial ja Delfil on erakordselt hea meel, et Jokerit meid teist aastat järjest maailma tugevuselt teises liigas oma kodumänge korraldama usaldavad. Seekord korraldame mängud reedel ja laupäeval ja loodame, et tänu sellele leiab rohkem inimesi Helingis ja Eestis tee Tondiraba halli. Inimestel, kes on üles kasvanud Soome televisioonist Soome tippude esitusi vaadates, on erakordne võimalus tulla neid vaatama mitte enam läbi televiisori, vaid kohapeale oma silmaga ning veenduda, et suured kiirused ja erakordne tehnika ei kuulu mitte ainult NHL-i, vaid ka KHL-i."