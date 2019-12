KHL TALLINNAS | VIDEO JA FOTO: Äsja Tallinnas käinud Soome rahvuskangelane Marko Anttila pälvis vägeva tunnustuse

Lempääla linnast pärit, aga viimased aastad Helsingis elanud 34-aastane Anttila kerkis Soomes tõeliseks rahvuskangelaseks kevadel, kui aitas Soome jäähokikoondise maailmameistriks.

Koondise kaptenil oli soomlaste eduloos suur roll. Veerandfinaalis Rootsi vastu viskas Anttila viigivärava. Poolfinaalis läks tema arvele Venemaa vastu kohtumise ainus värav. Finaalis aitasid kapteni kaks väravat tulla Kanada vastu välja kaotusseisust ja võtta mälestusväärne 3:1 võidu.

Anttila on ka oma koduklubis Helsingi Jokerites kindel põhitegija ning on käimasoleval hooajal meeskonna eest jääl käinud juba 34-s kohtumises. Vanameistri arvel on ka seitse tabamust ja viis tulemuslikku söötu.

Suur-Helsingi piirkonna parima sportlase auhinda on välja antud alates 1980. aastast. Anttila on alles viies hokimängija, kes suure tunnustuse pälvinud.

Anttila käis alles sel nädalal ka Tallinnas, kui Tondiraba jäähallis peetud pressikonverentsil räägiti lähemalt jaanuaris toimuvatest KHL-i kohtumistest. Teatavasti läheb Jokerit 10. ja 11. jaanuaril vastamisi venelaste Tšerepovetsi Severstaliga.

Kogenud mängumees andis intervjuu ka Eesti Päevalehele, kus rääkis lähemalt Jokerite meeskonnast ja KHL-i tasemest.