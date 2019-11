KHL TALLINNAS | Valus kaotus, suur võlg ja Mäkinen ehk kuidas pandi algus Jokerite meeskonnale

1991. aastal leidis taas Jokkerite omanike seas aset vahetus ning suuromanikuks sai soomlasest spordiärimees ja poliitik Harry "Hjallis" Harkimo, kes hakkas tööle ka klubi juhatuse esimehena. Harkimo käe all suutis klubi majanduslikult saavutada lõpuks stabiilsuse ning Helsingi Jokeritist sai Soome üks jõukamaid meeskondi. Tänu heale majanduslikule seisule suutis meeskond taas palgata mitmeid toonaseid tähtmängijaid, teiste hulgas soomlase Petri Varise, kes on tänase päevani klubi ajaloo suurim väravakütt. Selle kõige tulemusena algas Jokerite kuldaeg ning aastatel 1992-1997 tuldi neljal korral Soome meistriks. "Harkimo ajastu" ajal hakati klubi juhtima ka kui tõelist profimeeskonda ning eeskuju võeti selleks NHL-i meeskondadest. 1997. aastal sai klubi ka tänase päevani nende koduhalliks oleva Hartwall Arena, mis mahutab ligi 14 000 pealtvaatajat. Hartwall Arenal peeti hooajal 2018/2019 ka kaks NHL-i kohtumist, kus omavahel olid vastamisi Winnipeg Jets ja Florida Panthers.

Vaatamata uuele kodusaalile, headele mängijatele ning majanduslikult stabiilsele seisule tuli järgmine meistritiitel alles 2002. aastal, kusjuures tegu on tänase päevani meeskonna viimase Soome meistritiitliga. Järgmised kümmekond aastat mängiti stabiilselt Soome meistriliigas, kuid tšempioniks enam ei tuldud. Küll aga on ette näidata kaks hõbedat (2005, 2007) ja üks pronks (2012).

KHL-i ajastu

2013. aastal teatas Harkimo, et müüs Hartwall Arena maha venelastele Gennadi Timtšenkole ja vendadele Arkadi ja Boris Rotenbergidele. Ühtlasi kuulutas soomlane, et Jokerit lahkub Soome kõrgliigast ja hakkab alates hooajast 2014/2015 mängima KHL-is. Harkimo jäi siiski edasi Helsingi tiimi suuromanikuks ja mänedžeriks. Ühtlasi nimetati klubi uueks peamänedžeriks meeskonna legend Jari Kurri.

Uus muutus klubi juhatuses toimus tänavu suvel, kui klubi suuromanikuks sai Kurri. Oma aktsiatest otsustasid loobuda Venemaa president Vladimir Putini lähikonda kuuluvad Gennadi Timtšenko ja vendadele Rotenbergid. Poliitiliselt tundlikud omanikud olid Soome ajakirjanduses läbi eelmise hooaja sama suureks teemaks kui Jokerite mängud KHL-is. Ehkki meeskond kuulub nüüd taas soomlastele, on kodusaali omanikuks jätkuvalt venelased.

Meeskonna kohal on ka jätkuvalt murepilvi. Pole saladus, et Jokerit on aastaid töötanud suures kahjumis. Kauppalehti andmetel oli KHLi profiliigas mängiva Soome klubi kahjum aastatel 2014-2018 kokku ligikaudu 60 miljonit eurot. Jokerit teatas 2017. aastal, et nad jätkavad KHLis mängimist veel vähemalt viis aastat ehk hooaja 2021/22 lõpuni.