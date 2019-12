KHL TALLINNAS | Vägevas hoos Jokerit lõpetab aasta kahe hea uudisega

Ainsa Soome klubina KHL-is mängiv Jokerit sai hea uudise juba matši eel, kui selgus, et vigastuspausilt naaseb taanlasest ründaja Nicklas Jensen. Tänavu 7 mänguga juba 8 resultatiivsuspunkti kogunud mängumees vigastas end septembri keskpaigas kohtumises Peterburi SKA vastu.

Operatsioonil käinud taanlane tegi juba esmaspäevases kohtumises Vityazi vastu kaasa. "Olen väga elevil," rääkis ta matši eel. "See oli mu karjääri pikim vigastuspaus. Pole just lõbus nii pikalt spordist eemal olla."

Kodus Vityazi võõrustanud Jokerite jaoks algas kohtumine keeruliselt, kui esimese perioodi lõpus jäädi kaotusseisu. Pekka Jormakka viis külalised juhtima, kasutades ära arvulise ülekaalu.

Teisel perioodil tulid aga võõrustajad mängu tagasi. Brian O'Neill viigistas kõigepealt seisu, vaid minut hiljem mindi juhtima Petrio Kontiola tabamusest. Soomlase väravale tegi eeltöö vigastuspausilt naasnud Jensen. Perioodi lõpes viskas Kontiola veel teisegi värava, tehes seisuks 3:1. Viimase kolmandiku alguses vormistas 4:1 lõppseisu Peter Regin.

Peatreener Lauri Marjamäki oli rahul hoolealustega, kes pärast kehva avakolmandikku taset tõsta. "Vastane oli energiat täis ja me jäime pea igas lahingus alla. Õnneks suutsime ennast kokku võtta. Järgmised 40 minutit mängisime hästi ja viskasime häid väravaid."

Helsingi Jokerit on kerkinud aasta lõpuks suurepärasesse hoogu. Viimasest kümnest mängust on võidetud koguni kaheksa, tänu millele ollakse läänevekonverentsis neljandal kohal. Moskva Dinamost jäädakse küll ühe punktiga maha, aga Jokeritel on kaks matši varuks. Tabeli tipp pole samuti kaugel, liider CSKA on vaid kaheksa silma kaugusel.