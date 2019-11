KHL TALLINNAS | Kumba meeskonda soosib omavaheline ajalugu?

Kaks meeskonda on omavahel kohtunud alates 2014. aastast, mil Jokkerid KHL-iga liitusid. Seni on Jokerit ja Tšerepovets läinud jääl vastamisi 14 korda, millest koguni 11 on võitnud Soome meeskond.

Tänavusel hooajal on juba kaks korda kohtutud. Septembris alistasid Helsingi mängumehed võõrsil Severstali mängijad kindlalt 4:1. Oktoobri lõpus oli Severstalil võimalus koduväljakul revanš võtta, kuid võimalust ära kasutada ei suudetud. Normaalaeg lõppes 1:1 viigiseisul, lisaajal tõi Jokeritile magusa 2:1 võidu taanlasest kapteni Peter Regini tabamus.

Ühtlasi on Jokkeritel käsil praegu kaheksamänguline võiduseeria Venemaa klubi üle. Viimati sai Severstal võidurõõmu Helsingi klubi üle maitsta 2017. aasta jaanuaris. Toona jäid Venemaa meeskonna võidunumbriteks 4:1.

Mäletatavasti läksid Jokerit ja Tšerepovetsi Severstal omavahel vastamisi ka mullu Tallinnas. 3954 pealtvaataja silme all toimunud kohtumise võitsid soomlased 3:2 (1:0, 0:0, 2:2). Kusjuures Jokeriti võiduvärav sündis alles 35 sekundit enne normaalaja lõppu, kui täpne oli taanlane Nicklas Jensen.

Kohtumised korraldab Ekspress Meedia, pileteid saab osta SIIT.