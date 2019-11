KHL TALLINNAS | Kes on KHL-i hokiliiga enimteenivad mängumehed?

Edetabelitipus troonib Magnitogorski Metallurgi mängumees Sergei Mosjakin, kelle aastaseks teenistuseks on 180 miljonit rubla ehk 2,55 miljonit eurot. Mosjakini puhul on tegemist klubi tõelise legendiga, kes on mängimas Metallurgi ridades juba kümnendat hooaega.

Metallurgiga on ta kahel korral tulnud KHL-i võitjaks, kui triumfeeris aastatel 2014 ja 2016. Koguni üheksal juhul on ta valitud ka KHL-i Tähtede Mängule. Mosjakin on ka KHL-i ajaloo suurim väravakütt (326 tabamust) ja söödu andja (368 resultatiivset söötu).

Mosjakinil on särav karjäär olnud ka Venemaa koondises. 2018. aasta Pyeongchangi olümpial aitas ta kodumaa olümpiavõitjaks. Lisaks võib tema auhinnakapist leida ka kaks MM-tiitlit, kaks hõbedat ja kaks kulda.

Mosjakini järel platseerub teisele kohale Jekaterinburgi Avtomobilistis mängiv Nigel Dawes, kelle aastaseks teenistuseks on 2,13 miljonit eurot. 34-aastane endine NHL-i mängumees veetis viimased seitse hooaega Astana Barsi ridades. Tänavuse hooaja eel liitus ka Jekaterinburgi meeskonnaga.

Ehkki Dawes on Kanadas sündinud ja noortetasemel ka kohalikku koondist esindanud ning korra ka juuniorite maailmameistriks tulnud, siis 2016. aastal sai ta Kasahstani kodakondsuse ja on sellest ajast saadik esindanud Kasahstani koondist.