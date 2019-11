KHL TALLINNAS | Jokkeritega kohtuv Tšerepovetsi Severstal toetub peamiselt kohalikele mängumeestele

Kui Helsingi meeskonnas on põhitegijate hulgas ka mitu leegionäri, siis Severstali meeskond toetub suuresti ainult kohalikele mängumeestele. Tänavusel hooajal on nende nimekirjas viis välismaalast, kellest igapäevasel teenivad mänguaega vaid kaks: slovakk Adam Liška ja Ukraina päritolu Jegor Morozov.

Peamine koormus kohalikel

Nagu mainitud, siis peamiselt teevad Severstali ridades tegusid venelased. Senise hooaja resultatiivseimaks meheks on 23-aastane Daniil Vovtšenko, kes on visanud viis väravat ja andnud kümme tulemuslikku söötu. Tema peamisteks toetajateks on kogenud 36-aastane Juri Trubatšov ja nooruke 21-aastane Igor Geraskin, kes olnud otseselt seotud vastavalt 11 ja 10 väravaga. Väravaküttide arvestuses hoiab esikohta slovakk Liška, kelle arvel on seitse tabamust. Kaitsjate seast on head resultatiivsust näidanud 25-aastane Ilja Hohlov, kelle kontole on kogunenud neli väravat ja viis söötu.

Välisareenil kohalikel vähe kogemust

Tšerepovetsi tiimi põhimehed on peamiselt ilma teinud Venemaal, välisliigades on kohalikel mängijatel võrdlemisi vähe kogemusi. Meeskonna kapteniks on Trubatšov, kes kogu oma mängijakarjääri veetnud Venemaal. Näiteks NHL-i kogemusega mängumehi on praeguses rivistuses neli, kellest vaid üks on venelane.