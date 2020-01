KHL TALLINNAS | Helsingi Jokerite ameeriklasest tähtmängija jõuab Tondiraba jäähallis uhke tähiseni

Ameeriklasest ründaja on olnud tänavuse hooaja resultatiivseim mängija Jokerite ridades. Tema arvel on 38 kohtumisega 18 väravat ja 17 tulemuslikku söötu. Kokku on ta senise 199. põhiturniiri matši jooksul visanud 61 väravat ja andnud 98 tulemuslikku söötu.

Ühtlasi naaseb täna õhtul rivistusse soomlasest ründaja Veli-Matti Savinainen, kes veetis viimased paar nädalat vigastuspausil. Reedesest matšist Tondiraba jäähallis jäävad vigastuste tõttu eemale Aleksi Halme ja Viktor Lööv. Lisaks ei kuulu rivistusse Saku Mäenalanen, Antti Pihlström ja Oliver Lauridsen.

Helsingi Jokeritel on KHL-is käsil suurepärane seeria ning on ka tänavust kalendriaastat alustanud edukalt, olles võitnud kõik senised kolm kohtumist.

Läänekonverentsis neljandat kohta hoidev Soome klubi läheb kahel järjestikusel päeval vastamisi 10. positsioonil paikneva Tšerepovetsi Severstaliga. Samuti heas hoos olev Venemaa meeskond on viimasest viiest mängust võitnud neli.

Tänane kohtumine algab juba kell 18.30. Pileteid on veel võimalik soetada SIIT!